Раскрыто состояние выжившей при расправе учителя с сыном и тещей петербурженки

03 ноября 2026, 15:11

Выжившая при расправе учителя с сыном и тещей женщина идет на поправку

Фото: istockphoto/sudok1

32-летнюю женщину, выжившую после нападения экс-сожителя, который убил ее мать и маленького сына, перевели из реанимации в профильное отделение. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источник.