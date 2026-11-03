Раскрыто состояние выжившей при расправе учителя с сыном и тещей петербурженки
32-летнюю женщину, выжившую после нападения экс-сожителя, который убил ее мать и маленького сына, перевели из реанимации в профильное отделение. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источник.
По данным издания, пациентка продолжит восстановление в профильном отделении. Выписать ее домой планируют примерно через две недели.
Инцидент произошел в ночь на 26 октября. По предварительным данным, учитель математики убил свою тещу и ребенка, а также попытался расправиться с возлюбленной — женщина выпрыгнула из окна и позвала на помощь. Позже подозреваемого задержали в Ленинградской области: он спал в теплице около заброшенного дома.
По словам обвиняемого, причиной расправы стала измена жены. Он заявил, что супруга якобы его ненавидела, и планировал после убийства тещи и сына покончить с собой. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, мужчину арестовали.
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