«Жена изменила, она меня ненавидела»: появились кадры задержания убийцы тещи и пасынка из Петербурга
МВД показало кадры задержания фигуранта дела о двойном убийстве в Петербурге
Видео: телеграм-канал «МВД МЕДИА»
МВД показало первые кадры задержания 40-летнего учителя математики Дмитрия Н., подозреваемого в двойном убийстве в Санкт-Петербурге. Соответствующее видео пресс-служба ведомства опубликовала в своем телеграм-канале.
В ролике задержанный заявил, что пошел на преступление якобы из-за неверности возлюбленной. После его совершения педагог, по его словам, хотел покончить с собой.
«Жена изменила, она меня ненавидела», — ответил он на вопрос правоохранителя за кадром.Напомним, фигуранта задержали в поселке Дружная Горка Ленинградской области, после чего доставили на допрос. По версии следствия, мужчина расправился с двухлетним сыном сожительницы и ее 58-летней матерью. Тело малыша он спрятал в холодильнике.
Также подозреваемый напал на 32-летнюю Анастасию, но девушке удалось спастись — она выбежала из квартиры и позвала на помощь. Перед трагедией очевидцы видели педагога в магазине, где он покупал алкоголь. Мотив преступления сейчас выясняется.