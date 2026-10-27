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«Жена изменила, она меня ненавидела»: появились кадры задержания убийцы тещи и пасынка из Петербурга

МВД показало кадры задержания фигуранта дела о двойном убийстве в Петербурге

Видео: телеграм-канал «МВД МЕДИА»

МВД показало первые кадры задержания 40-летнего учителя математики Дмитрия Н., подозреваемого в двойном убийстве в Санкт-Петербурге. Соответствующее видео пресс-служба ведомства опубликовала в своем телеграм-канале.



В ролике задержанный заявил, что пошел на преступление якобы из-за неверности возлюбленной. После его совершения педагог, по его словам, хотел покончить с собой.

«Жена изменила, она меня ненавидела», — ответил он на вопрос правоохранителя за кадром.
Напомним, фигуранта задержали в поселке Дружная Горка Ленинградской области, после чего доставили на допрос. По версии следствия, мужчина расправился с двухлетним сыном сожительницы и ее 58-летней матерью. Тело малыша он спрятал в холодильнике.

Также подозреваемый напал на 32-летнюю Анастасию, но девушке удалось спастись — она выбежала из квартиры и позвала на помощь. Перед трагедией очевидцы видели педагога в магазине, где он покупал алкоголь. Мотив преступления сейчас выясняется.
Лидия Пономарева

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