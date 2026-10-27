«Жена изменила, она меня ненавидела»: появились кадры задержания убийцы тещи и пасынка из Петербурга

27 октября 2026, 16:16

МВД показало кадры задержания фигуранта дела о двойном убийстве в Петербурге

Видео: телеграм-канал «МВД МЕДИА»

МВД показало первые кадры задержания 40-летнего учителя математики Дмитрия Н., подозреваемого в двойном убийстве в Санкт-Петербурге. Соответствующее видео пресс-служба ведомства опубликовала в своем телеграм-канале.





В ролике задержанный заявил, что пошел на преступление якобы из-за неверности возлюбленной. После его совершения педагог, по его словам, хотел покончить с собой.



«Жена изменила, она меня ненавидела», — ответил он на вопрос правоохранителя за кадром.