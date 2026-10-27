В Петербурге выяснилось состояние выжившей после двойного убийства

27 октября 2026, 20:05

В Петербурге выжившая после двойной расправы россиянка лежит в реанимации

Фото: istockphoto/sudok1

Пострадавшая при нападении на улице Комиссара Грушко в Санкт-Петербурге 32-летняя женщина остается в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».