В Петербурге выяснилось состояние выжившей после двойного убийства
Пострадавшая при нападении на улице Комиссара Грушко в Санкт-Петербурге 32-летняя женщина остается в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
По данным СМИ, потерпевшая находится в городской больнице. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Ранее сообщалось, что пострадавшая работает учительницей. В ночь на 26 октября в квартире жилого дома обнаружили женщину и ребенка с признаками насильственной смерти. Кроме того, рядом с домом нашли окровавленную 32-летнюю мать мальчика.
По предварительным данным, нападение на учительницу, ее мать и сына совершил сожитель женщины — 40-летний учитель математики. Его задержали. На допросе мужчина заявил, что причиной расправы стала измена возлюбленной.
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