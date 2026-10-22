В Москве назвали предварительную причину убийства мужчины в ЦАО
В центре Москвы произошло убийство мужчины, предварительной причиной которого мог стать конфликт с бывшей девушкой. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.
Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ заявили, что в московской квартире обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. По подозрению в совершении преступления задержали его бывшую девушку.
По предварительным данным, между бывшими партнёрами произошёл конфликт — мужчина пришёл к ней в состоянии алкогольного опьянения. Услышав крики, на место прибежал охранник, который позже вызвал полицию и скорую помощь.
Ранее в Курганской области женщину арестовали за убийство и расчленение знакомой. Приятельницы распивали алкоголь.
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