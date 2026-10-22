В Москве назвали предварительную причину убийства мужчины в ЦАО

22 октября 2026, 12:17

РИА Новости: в Москве причиной убийства мужчины в ЦАО мог послужить конфликт

Фото: медиасток.рф

В центре Москвы произошло убийство мужчины, предварительной причиной которого мог стать конфликт с бывшей девушкой. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.