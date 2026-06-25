Тела двух зарезанных сестер нашли в Петербурге
В Петербурге расследуют убийство. В квартире на Бухарестской улице нашли тела двух сестер с ножевыми ранениями, сообщили в оперативных службах.
Трагедия произошла утром 25 июня. По факту обнаружения тел женщин следственные органы уже возбудили уголовное дело.
В текущий момент отрабатывается версия о возможной причастности к преступлению сожителя одной из погибших. По данным правоохранителей, мужчина в настоящее время отсутствует по месту жительства, его розыск продолжается.
На месте происшествия продолжают работу криминалисты и следователи. Для установления всех обстоятельств случившегося и точных причин смерти назначили комплекс судебно-медицинских экспертиз.
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