Тела двух зарезанных сестер нашли в Петербурге

25 июня 2026, 14:05

Тела двух зарезанных сестер нашли на Бухарестской улице в Петербурге

Фото: istockphoto/Dzurag

В Петербурге расследуют убийство. В квартире на Бухарестской улице нашли тела двух сестер с ножевыми ранениями, сообщили в оперативных службах.