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Тела двух зарезанных сестер нашли в Петербурге

Тела двух зарезанных сестер нашли на Бухарестской улице в Петербурге
Фото: istockphoto/Dzurag

В Петербурге расследуют убийство. В квартире на Бухарестской улице нашли тела двух сестер с ножевыми ранениями, сообщили в оперативных службах.



Трагедия произошла утром 25 июня. По факту обнаружения тел женщин следственные органы уже возбудили уголовное дело.

В текущий момент отрабатывается версия о возможной причастности к преступлению сожителя одной из погибших. По данным правоохранителей, мужчина в настоящее время отсутствует по месту жительства, его розыск продолжается.

На месте происшествия продолжают работу криминалисты и следователи. Для установления всех обстоятельств случившегося и точных причин смерти назначили комплекс судебно-медицинских экспертиз.

Никита Кротов

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