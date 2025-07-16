В подмосковном Можайске в подвале дома найдены тела пожилой пары и их внука
В подмосковном Можайске в подвале частного дома обнаружены тела пожилой пары и их 15-летнего внука. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.
Ведомство отмечает, что погибшие были найдены в деревне Полуэктово. Как оказалось, на их телах не зафиксировано признаков насильственной смерти.
«В подвале частного дома, расположенного в д. Полуэктово, были обнаружены тела пожилой семейной пары и их внука без видимых признаков насильственной смерти», — передает СК в своем telegram-канале.
В прокуратуре заявили, что, предварительно, люди погибли из-за отравления парами мастики во время проведения ремонта в подвале. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.