В подмосковном Можайске в подвале дома найдены тела пожилой пары и их внука

16 июля 2025, 01:06

В подмосковном Можайске в подвале частного дома обнаружены тела пожилой пары и их 15-летнего внука. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.





Ведомство отмечает, что погибшие были найдены в деревне Полуэктово. Как оказалось, на их телах не зафиксировано признаков насильственной смерти.





«В подвале частного дома, расположенного в д. Полуэктово, были обнаружены тела пожилой семейной пары и их внука без видимых признаков насильственной смерти», — передает СК в своем telegram-канале.