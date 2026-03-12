Достижения.рф

Разыскиваемый за кражу россиянин ранил ножом стажера полиции

Фото: iStock/Diy13

В Санкт-Петербурге задержали 21-летнего парня, который напал на стажера полиции. Об этом сообщает издание «Фонтанка» в своем телеграм-канале.



Инцидент произошел 11 марта на улице Ольги Берггольц. Оперативник вместе со стажером посадили в служебную машину молодого человека, находившегося в розыске за кражу.

В салоне подозреваемый достал нож и несколько раз ударил им одного из полицейских, после чего скрылся. Позже пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали.

Уголовное дело возбудили по статье 317 УК — за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ее санкции предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы, максимальное наказание — пожизненный срок.

Лидия Пономарева

