Разыскиваемый за кражу россиянин ранил ножом стажера полиции

12 марта 2026, 10:03

В Петербурге задержали парня, ударившего ножом стажера полиции

Фото: iStock/Diy13

В Санкт-Петербурге задержали 21-летнего парня, который напал на стажера полиции. Об этом сообщает издание «Фонтанка» в своем телеграм-канале.