Украинский подросток получил 10 лет тюрьмы за зверское убийство соседки и её дочери-малышки
В Германии 16-летнего украинца приговорили к 10 годам за убийство женщины и ребёнка
В Германии суд приговорил 16-летнего украинца к 10 годам лишения свободы за зверское убийство соседки и её маленькой дочери. Об этом пишет издание Die Zeit.
Преступление произошло в июне 2025 года на лесной тропе в городе Дорстен. Труп 32-летней женщины обнаружила случайная прохожая. Одним из наиболее шокирующих моментов оказалось то, что погибшая была частично раздета. Рядом в кустах нашли тело её 19-месячной дочери.
Глава СК РФ запросил доклад о нападении на семью с битами и дубинками на Камчатке
У обоих жертв зафиксировали тяжёлые травмы головы. Предварительно, часть ударов нападавший нанес, используя сковороду.
Отмечается, что подросток-убийца сам сдался полиции. Он признался, что избил женщину и малышку руками и ногами — в результате обе скончались.
Мотив преступления остался невыясненным. Суд установил, что между обвиняемым и погибшей женщиной была сексуальная связь, однако причины нападения следствие раскрыть не смогло.