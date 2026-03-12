Украинский подросток получил 10 лет тюрьмы за зверское убийство соседки и её дочери-малышки

12 марта 2026, 07:01

В Германии 16-летнего украинца приговорили к 10 годам за убийство женщины и ребёнка

Фото: iStock/rai

В Германии суд приговорил 16-летнего украинца к 10 годам лишения свободы за зверское убийство соседки и её маленькой дочери. Об этом пишет издание Die Zeit.





Преступление произошло в июне 2025 года на лесной тропе в городе Дорстен. Труп 32-летней женщины обнаружила случайная прохожая. Одним из наиболее шокирующих моментов оказалось то, что погибшая была частично раздета. Рядом в кустах нашли тело её 19-месячной дочери.



