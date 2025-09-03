«Разозлился на плач»: В Югре отец в пьяном угаре нанёс тяжкие травмы младенцу
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя города Когалыма. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему трёхмесячному сыну, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
Инцидент произошёл 30 августа. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс младенцу удар по голове, реагируя на его плач. В результате полученных ударов ребёнок с тяжкими травмами был госпитализирован.
В настоящее время следствие ходатайствует перед судом об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о трагическом инциденте в Забайкалье, где бытовая химия стала причиной смерти грудного ребёнка.
Читайте также: