Разрушительное землетрясение произошло вблизи островного государства
В акватории Кораллового моря у побережья Вануату зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Аппаратура зарегистрировала толчки 20 марта в 05:30 по московскому времени. По интенсивности их оценили как «разрушительные». Эпицентр находился примерно в трех километрах к востоку от острова Танна и в 205 километрах к юго-востоку от Порт-Вилы.
В Геологической службе США уточнили, что очаг залегал на глубине десяти километров. По оценкам американских сейсмологов, землетрясение имело магнитуду 6,1.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали ночью 13 марта в центральной части Турции.
