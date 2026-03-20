Разрушительное землетрясение произошло вблизи островного государства

Достижения.рф

У побережья Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,3
Фото: iStock/allanswart

В акватории Кораллового моря у побережья Вануату зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.



Аппаратура зарегистрировала толчки 20 марта в 05:30 по московскому времени. По интенсивности их оценили как «разрушительные». Эпицентр находился примерно в трех километрах к востоку от острова Танна и в 205 километрах к юго-востоку от Порт-Вилы.

В Геологической службе США уточнили, что очаг залегал на глубине десяти километров. По оценкам американских сейсмологов, землетрясение имело магнитуду 6,1.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали ночью 13 марта в центральной части Турции.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0