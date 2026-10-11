Ребенок и двое взрослых стали жертвами жесткого ДТП на российской трассе

11 октября 2026, 15:11

В ДТП под Оренбургом погибли три человека, включая ребенка

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП на трассе в Оренбургской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.