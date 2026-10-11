Ребенок и двое взрослых стали жертвами жесткого ДТП на российской трассе
Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП на трассе в Оренбургской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
Трагедия произошла на 41-м километре автодороги «Каменноозерное — Медногорск»: там столкнулись два автомобиля. Предварительно известно, что среди жертв аварии есть ребенок. В настоящее время все причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе в южной части Москвы столкнулись автобус и три легковых машины. В результате травмы получила пассажирка одного из транспортных средств. Прибывшие на место медики диагностировали у нее перелом руки, после чего направили в травмпункт.
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