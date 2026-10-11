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В российском регионе увидели на улице медведицу и медвежат

В Нижегородской области заметили на улице медведицу с медвежатами
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Нижегородской области местные жители увидели медведицу с выводком медвежат, вышедшую на прогулку по улицам населенного пункта. Об этом сообщает Ni Mash.



Семейство косолапых привлекло внимание сельчан, однако визит незваных гостей не вызвал у них радости. Жители призвали друг друга соблюдать осторожность, отметив, что встреча с медведицей, особенно сопровождающей детенышей, грозит серьезной опасностью.

Ранее в Алтайском крае произошел случай с более тяжелыми последствиями: медведь напал на подростка, который вместе с приятелем приехал проверить ульи на пасеке. Юноша попытался укрыться на дереве, однако хищник добрался до него и нанес тяжелые травмы. Подросток выжил, его перевезли в Москву для дальнейшего лечения.

Перед этим медведь преследовал сибирячку в городе. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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