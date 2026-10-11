В российском регионе увидели на улице медведицу и медвежат

11 октября 2026, 13:04

В Нижегородской области заметили на улице медведицу с медвежатами

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Нижегородской области местные жители увидели медведицу с выводком медвежат, вышедшую на прогулку по улицам населенного пункта. Об этом сообщает Ni Mash.