В Ярославской области участкового отправили в СИЗО после пожара на заводе петард
Участковый уполномоченный полиции Андрей Курбатов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями после пожара на заводе пиротехники в поселке Кубринск Ярославской области. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Сергей Федоров.
По словам защитника, полицейскому предъявили обвинение. Кировский районный суд Ярославля избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 декабря.
Как пояснил адвокат, в 2023 году Курбатов проводил проверку по факту взрыва петарды при сжигании мусора на предприятии. Следствие вменяет ему в вину то, что в ходе проверки он якобы обнаружил отсутствие поселка Кубринск в лицензии организации (ООО «Салют Юг») на производство пиротехники, однако не сообщил об этом в надзорные органы. По итогам проверки участковый вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении из-за отсутствия признаков состава. Федоров подчеркнул, что поводом для проверки в 2023 году послужили материалы Генпрокуратуры, которые поступили не только в полицию, но и в другие ведомства.
«То есть участковому вменяется то, что он не сообщил в надзорные организации то, что им было уже направлено», — отметил адвокат, добавив, что проверка лицензионных требований не входит в задачи участкового — для этого существуют другие организации.
Он также напомнил, что после 2023 года на заводе в Кубринске неоднократно проводились проверки различными инстанциями. По данным защитника, стаж Курбатова в органах внутренних дел — с 1993 года, более 20 лет из них он работает участковым.
Согласно информации сайта rusprofile.ru, ООО «Салют Юг», владеющее заводом в Кубринске, зарегистрировано в Минеральных Водах в сентябре 2015 года и занимается оптовой торговлей промышленными химикатами. В силовых структурах региона ранее сообщали СМИ, что компания имеет лицензию на производство пиротехники.
В конце сентября на заводе произошел пожар, жертвами которого стали 14 человек, еще одна женщина пострадала. По данным губернатора Ярославской области Михаила Евраева, взрывная волна и осколки повредили кровлю и окна в 22 многоквартирных домах.
Генеральному директору предприятия Алексею Пронину предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников (часть 3 статьи 217 УК РФ), а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (часть 2 статьи 223.1 УК РФ). Его заключили под стражу на два месяца.