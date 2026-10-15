В Ярославской области участкового отправили в СИЗО после пожара на заводе петард

15 октября 2026, 12:26

В Кубринске участкового заключили под стражу после пожара на заводе петард

Фото: istockphoto/blinow61

Участковый уполномоченный полиции Андрей Курбатов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями после пожара на заводе пиротехники в поселке Кубринск Ярославской области. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Сергей Федоров.





По словам защитника, полицейскому предъявили обвинение. Кировский районный суд Ярославля избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 декабря.



Как пояснил адвокат, в 2023 году Курбатов проводил проверку по факту взрыва петарды при сжигании мусора на предприятии. Следствие вменяет ему в вину то, что в ходе проверки он якобы обнаружил отсутствие поселка Кубринск в лицензии организации (ООО «Салют Юг») на производство пиротехники, однако не сообщил об этом в надзорные органы. По итогам проверки участковый вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении из-за отсутствия признаков состава. Федоров подчеркнул, что поводом для проверки в 2023 году послужили материалы Генпрокуратуры, которые поступили не только в полицию, но и в другие ведомства.





«То есть участковому вменяется то, что он не сообщил в надзорные организации то, что им было уже направлено», — отметил адвокат, добавив, что проверка лицензионных требований не входит в задачи участкового — для этого существуют другие организации.