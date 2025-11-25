Тигр выволок рыбака из лодки и растерзал на глазах у друзей
В Индии бенгальский тигр напал на рыбака и растерзал его на глазах у друзей. Об этом сообщает News Arena India.
Трагедия произошла 21 ноября в провинции Западная Бенгалия. В тот день Тапас Халдар с двумя товарищами ловили крабов в мангровом лесу Сундарбан. Когда троица причалила к берегу, из зарослей неожиданно выскочил хищник. Он вытащил мужчину из лодки и утащил в чащу.
Приятели пытались отбить его, но не смогли. Тогда они бросились в ближайшую деревню за помощью. Также о произошедшем оповестили Департамент лесного хозяйства, сотрудники которого отправились на поиски. Вскоре они нашли останки Халдара.
Лесник Ниша Госвами пояснила, что зимой тигры становятся агрессивнее из-за брачного периода. Это уже второй случай нападения на рыбаков в регионе за последние дни: ранее жертвой хищника стал Шамбху Сардар.
