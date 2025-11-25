Тигр выволок рыбака из лодки и растерзал на глазах у друзей

25 ноября 2025, 10:12

Бенгальский тигр растерзал ловца крабов в мангровых лесах Индии

Фото: iStock/Ondrej Prosicky

В Индии бенгальский тигр напал на рыбака и растерзал его на глазах у друзей. Об этом сообщает News Arena India.