Скорая помощь попала в ДТП в Краснодаре, есть пострадавшие
Скорая помощь попала в ДТП в Краснодаре, в аварии пострадали 4 человека, среди них есть несовершеннолетние. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
43-летний мужчина, управлявший автомобилем Haval, ехал по улице Северной от Янковского к Садовой. На пересечении с Базовской он не уступил дорогу машине скорой помощи.
В результате аварии пострадали две 17-летние девушки, находящиеся в машине скорой медицинской помощи, ее водитель и пациент (женщина), которого они перевозили. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
