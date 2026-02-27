Скорая помощь попала в ДТП в Краснодаре, есть пострадавшие

27 февраля 2026, 15:22

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Скорая помощь попала в ДТП в Краснодаре, в аварии пострадали 4 человека, среди них есть несовершеннолетние. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.