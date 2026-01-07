Пять машин за сутки попали в «ледяную ловушку» в российском регионе

07 января 2026, 16:13

360: пять автомобилей с рыбаками утонули за день в Приморье

Фото: istockphoto/JTeivans

В Приморье, в акватории Амурского залива, за один день сразу пять автомобилей с рыбаками провалились под лед и затонули. Об этом сообщает Telegram-канал 360 ЧП.