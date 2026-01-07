Достижения.рф

Пять машин за сутки попали в «ледяную ловушку» в российском регионе

360: пять автомобилей с рыбаками утонули за день в Приморье
Фото: istockphoto/JTeivans

В Приморье, в акватории Амурского залива, за один день сразу пять автомобилей с рыбаками провалились под лед и затонули. Об этом сообщает Telegram-канал 360 ЧП.



По его данным, в последнем случае водитель и пассажиры смогли выбраться из салона самостоятельно, после чего машина ушла под воду. Все эпизоды произошли в районе устья реки Раздольная. Пострадавших нет.

Ранее об аналогичных происшествиях писал Telegram-канал Amur Mash. По информации журналистов, в районе поселка Тавричанка под лед ушли три машины рыбаков. Ледяной пласт не выдержал веса автомобилей. Люди также не пострадали.

Никита Кротов

