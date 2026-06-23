Трехлетний мальчик утонул в аквапарке в Ростовской области
Трехлетний мальчик утонул в аквапарке в Ростовской области. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Трагедия произошла в Батайске в открытом бассейне. Спасти несовершеннолетнего не удалось.
После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека». В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Барнауле спасатели обнаружили тело мужчины, утонувшего на реке Обь во время катания на сапборде. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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