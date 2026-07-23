Редчайший хищник пробрался в деревню и напал на спящего жителя

23 июля 2026, 19:07

Азиатский лев укусил спящего мужчину за голову в индийской деревне

Фото: iStock/Seyms

В индийском штате Гуджарат азиатский лев пробрался на территорию частного дома и напал на спящего во дворе хозяина жилья. Об этом сообщает The Times of India.