Редчайший хищник пробрался в деревню и напал на спящего жителя
В индийском штате Гуджарат азиатский лев пробрался на территорию частного дома и напал на спящего во дворе хозяина жилья. Об этом сообщает The Times of India.
Родственники пострадавшего рассказали, что все произошло 18 июля около 04:00. Той ночью житель деревни Рабарика Равджи Сенджалий спал под открытым небом. Хищник зашел во двор, укусил его за голову и скрылся.
Сотрудники департамента лесного хозяйства провели осмотр места происшествия и не нашли следов нападения. Заместитель главы ведомства заявил, что лев действительно проник на участок, но лишь попробовал на зуб одеяло, которым укрывался мужчина.
Однако рейнджер Никула Накума в интервью телеканалу ETV Bharat утверждал, что хищник оставил у пострадавшего на голове заметный шрам. Точные причины и обстоятельства инцидента пока не установили.
Заповедник Гирский лес в Гуджарате — единственное в мире место обитания азиатских львов. В последние годы их популяция выросла, и хищники все чаще нападают на жителей окрестных районов.
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