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В Москве из-за пожара в доме на улице Мытная погиб один человек

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате пожара в многоквартирном доме на улице Мытная в Москве погиб один человек. Его тело было найдено в одной из квартир.



По информации telegram-канала Shot, в происшествии пострадали девять человек. Трое из них выпрыгнули из окон, спасаясь от огня. В больницу госпитализировали пятерых жителей. Специалисты проливают конструкции после пожара. Возгорание удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что трое жителей выпрыгнули из окон на четвертом этаже чтобы спастись от пожара в многоквартирном доме на улице Мытная. Всех экстренно госпитализировали в больницу.

Иван Мусатов

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