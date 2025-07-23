В Москве из-за пожара в доме на улице Мытная погиб один человек
В результате пожара в многоквартирном доме на улице Мытная в Москве погиб один человек. Его тело было найдено в одной из квартир.
По информации telegram-канала Shot, в происшествии пострадали девять человек. Трое из них выпрыгнули из окон, спасаясь от огня. В больницу госпитализировали пятерых жителей. Специалисты проливают конструкции после пожара. Возгорание удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что трое жителей выпрыгнули из окон на четвертом этаже чтобы спастись от пожара в многоквартирном доме на улице Мытная. Всех экстренно госпитализировали в больницу.
Читайте также: