Рэпер Молодой Калуга задержан в Москве за избиение двух человек у ночного клуба

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Рэпера Михаила Калугина (сценический псевдоним Молодой Калуга) задержали московские правоохранители. Он избил двух человек возле ночного клуба «Вайб».
По данным телеграм-канала Baza, в ночь на 15 июня у 26-летнего рэп-исполнителя случился конфликт с 20-летним парнем возле входа в клуб на Бутырской улице. Калуга не стал долго искать аргументы, а пустил в ход кулаки. За пострадавшего вступился другой молодой человек, тогда рэпер избил и его.
На место был вызван наряд полицейских, которые и задержали певца. Один пострадавших, 23-летний Илья, снял побои и написал на Калугина заявление. Врачи диагностировали у него ушибленную рану лица. Второму потерпевшему также потребовалась помощь медиков.
Пока что на Молодого Калугу возбудили административное дело о хулиганстве, после чего отпустили домой. Однако сейчас правоохранители проводят дополнительную проверку, после которого рэпер может стать уже фигурантом по уголовной статье.
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На место был вызван наряд полицейских, которые и задержали певца. Один пострадавших, 23-летний Илья, снял побои и написал на Калугина заявление. Врачи диагностировали у него ушибленную рану лица. Второму потерпевшему также потребовалась помощь медиков.
Пока что на Молодого Калугу возбудили административное дело о хулиганстве, после чего отпустили домой. Однако сейчас правоохранители проводят дополнительную проверку, после которого рэпер может стать уже фигурантом по уголовной статье.
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Александр Бойцов