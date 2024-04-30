Решили усыпить: В российском городе живодёр подбросил в подъезд изнасиловал кошку

Фото: istock / krblokhin
Жители одного из многоквартирных домов Екатеринбурга обнаружили в подъезде изнасилованную кошку. Об этом сообщает местный портал e1.ru.
Как рассказали жильцы дома, искалеченного зверя нашли 29 апреля. Кошка выглядела испуганным, а также её рвало. Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного, который скрыл лицо капюшоном. Живодер подбросил кошку в подъезд и скрылся.
Пострадавшую кошку доставили к ветеринарам. После осмотра ветврачи определили, что животное изнасиловали. Посовещавшись, ветеринары приняли решение усыпить животное.
После публикации данным в СМИ о произошедшем узнали в правоохранительных органах. Региональное управление МВД проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове соседи спасли из пожара женщину и кошку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Пострадавшую кошку доставили к ветеринарам. После осмотра ветврачи определили, что животное изнасиловали. Посовещавшись, ветеринары приняли решение усыпить животное.
После публикации данным в СМИ о произошедшем узнали в правоохранительных органах. Региональное управление МВД проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове соседи спасли из пожара женщину и кошку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак