Ревнивец решил скормить экс-партнера своей возлюбленной свиньям и обратился к монахине

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57-летний житель штата Нью-Йорк Джил Сазерленд признал свою причастность к жестокому заговору с целью убийства экс-партнера своей возлюбленной. Об этом сообщает издание Law & Crime со ссылкой на материалы следствия.
Сазерленд планировал расправиться с отцом ребенка своей партнерши сразу после его выхода из тюрьмы. Первым шагом стало запугивание матери заключенного: мужчина нанял поджигателя для уничтожения её автомобиля.
Далее ревнивец через нанятого поджигателя договорился с монахиней об аренде грузовика за 250 долларов, чтобы вывезти тело жертвы на свиноферму. План заключался в том, чтобы останки мертвеца съели свиньи.
Однако ситуация уже контролировалась ФБР, которые разузнали о плане. «Поджигатель» был информатором ФБР, а «свиновод» на ферме стал агентом под прикрытием.
Как только жертва Сазерленда вышла из тюрьмы, провального убийцу задержали. Это случилось 27 января.
На допросе виновник заявил, что его партнерша поддерживала план, предлагая избить жертву бейсбольной битой. Приговор по делу будет объявлен в сентябре.
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Далее ревнивец через нанятого поджигателя договорился с монахиней об аренде грузовика за 250 долларов, чтобы вывезти тело жертвы на свиноферму. План заключался в том, чтобы останки мертвеца съели свиньи.
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Однако ситуация уже контролировалась ФБР, которые разузнали о плане. «Поджигатель» был информатором ФБР, а «свиновод» на ферме стал агентом под прикрытием.
Как только жертва Сазерленда вышла из тюрьмы, провального убийцу задержали. Это случилось 27 января.
На допросе виновник заявил, что его партнерша поддерживала план, предлагая избить жертву бейсбольной битой. Приговор по делу будет объявлен в сентябре.
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Мария Моисеева