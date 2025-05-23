«На социальном нуле»: Сабина Пантус призналась в проблемах с деньгами и работой после лечения рака горла

Сабина Пантус (Фото: Instagram* @sabinapantus)
Сабина Пантус объявила фанатам, что достигла ремиссии после борьбы с раком горла. Это очень хорошая новость, но телеведущая призналась в финансовых трудностях из-за потери проектов за время болезни.
43-летняя профайлер долго боролась с раком горла третьей стадии. Она поделилась в блоге, что недавние обследования не показали очагов болезни. Однако облегчение звезды омрачает страх рецидива и физическая слабость, передает издание «StarHit».
Финансовые проблемы усугубляют ситуацию: лечение истощило сбережения, а большинство заказчиков ушли, так как она не могла работать в полную силу.
Пантус описала, как после ремиссии поддержка окружения ослабла — люди считают ее здоровой, хотя реабилитация требует не меньших затрат. Она их понимает и не винит, и просто делится с подписчиками эмоциями.
Читайте также:
Виктория Дайнеко впервые вышла на публику со вторым мужем Овезовым после свадьбы
Клава Кока раскрыла, станет ли она крестной мамой дочери Мари Краймбрери или нет
«Один тут не вывезет»: Психолог объяснил кризис и разлад в отношениях Собчак с Богомоловым
Сабина Пантус (Фото: Instagram* @sabinapantus)
«Эмоциональную часть про страх возвращения болезни и мнительное видение метастаз и новых очагов в любом симптоме я пока не затрону. Сейчас хочу про другое. Когда окружение узнает, что у тебя онкология, к тебе масса внимания, сочувствия, помощи. (...) Но проходит лечение, ты обследуешься — по результатам все чисто. И бац, все считают, что ты здорова. Как будто бы да, но как будто-то и нет!», — попыталась объяснить ситуацию Пантус.Сабина пока не восстановилась полностью, и, разумеется, еще не вернулась к прежнему здоровому состоянию и «цветущему» внешнему виду.
Сабина Пантус (Фото: Instagram* @sabinapantus)
Финансовые проблемы усугубляют ситуацию: лечение истощило сбережения, а большинство заказчиков ушли, так как она не могла работать в полную силу.
Пантус описала, как после ремиссии поддержка окружения ослабла — люди считают ее здоровой, хотя реабилитация требует не меньших затрат. Она их понимает и не винит, и просто делится с подписчиками эмоциями.
«Что-то не нравится, так почему не исправить?»: Загитова ответила на критику за увеличенные губы, форму лица и резкое похудение
«Ты вроде как здорова, но у разбитого корыта, потому что после долгого лечения все запасы израсходованы. (...) Ты на социальном нуле, ругаешь себя… Глубже признавать и описывать не могу», — добавила она.Пантус призналась в чувстве беспомощности, но отметила, что будет сохранять оптимизм. Она уверена, что найдет выход, ведь «она есть, она жива».
Сабина Пантус (Фото: кадр видео Instagram* @sabinapantus)
«Мне просто нужно время и принятие себя в том, что есть! Страшно ли писать про свой неуспех и несостоятельность? Да! Но в этом смысл этих 8 месяцев, как мне кажется. Поехали в новый этап жизни!», — закончила признание Пантус.Сабина активно участвует в различных социальных мероприятиях, стремясь вдохновить людей, которые прошли через похожие испытания. Она готова делиться своим опытом и рассказывать о переживаниях, потому что качественная информация может спасти чью-то жизнь.
Читайте также:
Виктория Дайнеко впервые вышла на публику со вторым мужем Овезовым после свадьбы
Клава Кока раскрыла, станет ли она крестной мамой дочери Мари Краймбрери или нет
«Один тут не вывезет»: Психолог объяснил кризис и разлад в отношениях Собчак с Богомоловым
*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева