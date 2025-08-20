Достижения.рф

Ревнивец забил кувалдой до смерти возлюбленную и расправился с сокамерником в СИЗО

Жителя Ростовской области осудят за расправу над сожительницей и сокамерником
Фото: iStock/Michał Chodyra

Житель Ростовской области после расправы над сожительницей убил сокамерника в СИЗО. Скоро он предстанет перед судом. Об этом сообщает региональный следком.



По версии следствия, прошлым летом мужчина избил 38-летнюю возлюбленную на почве ревности, привязал ее ноги буксировочным тросом к бамперу и протащил по асфальту и гравию. Затем он ударил женщину кувалдой по голове. Несчастная скончалась от полученных травм. Однако на этом садист не остановился: будучи арестованным за содеянное, он совершил расправу над соседом по камере.

Ростовчанина обвинили по части 2 статьи 105 и части 1 статьи 167 — за убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, и умышленное повреждение имущества.

Лидия Пономарева

