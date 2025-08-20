Ревнивец забил кувалдой до смерти возлюбленную и расправился с сокамерником в СИЗО

20 августа 2025, 14:02

Жителя Ростовской области осудят за расправу над сожительницей и сокамерником

Фото: iStock/Michał Chodyra

Житель Ростовской области после расправы над сожительницей убил сокамерника в СИЗО. Скоро он предстанет перед судом. Об этом сообщает региональный следком.