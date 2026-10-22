Ревнивый россиянин расправился с возлюбленной и попался
В Ивантеевке на месте преступления задержали 42-летнего мужчину, который задушил свою 38-летнюю сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.
По версии следствия, 19 октября фигурант поссорился с возлюбленной на почве ревности и решил расправиться с ней. После содеянного он перенес тело в квартиру, где позже его нашли правоохранители.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по первой части статьи 105 УК: «Убийство». В настоящее время он содержится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина убил жену во время бракоразводного процесса. Он подкараулил ее у детского сада и нанес 15 ударов ножом.
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