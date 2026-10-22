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Сын адвоката Павла Астахова не признал вину в мошенничестве на 350 млн рублей

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Антон Астахов, сын адвоката и бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, не признал вину по делу о мошенничестве на сумму свыше 350 млн рублей. Об этом стало известно из зала суда.



В этот же день ему предъявили обвинение в мошенничестве почти на 400 млн рублей. По версии следствия, фигурант похитил средства у АКБ «АПАБАНК», у которой отозвали лицензию. В 2022 году суд в Саратове приговорил Астахова-младшего к 3,5 года колонии. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Вину не признаю», — цитируют подсудимого «Известия».

Ранее арест сына Павла Астахова обжаловали. Адвокаты ходатайствовали о более мягкой мере пресечения.
Никита Кротов

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