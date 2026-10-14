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В российском регионе умер дальнобойщик на АЗС

Во Владимирской области дальнобойщика не успели спасти из-за перекрытых дорог
Фото: istockphoto/Urupong

Во Владимирской области на АЗС скончался водитель грузовика. Об этом сообщает «Зебра ТВ» со ссылкой на региональный Минздрав.



По данным источника, скорая помощь не смогла своевременно добраться до пациента: съезды с трассы М-12 перекрыли тяжелой техникой. Фельдшеру пришлось ехать в объезд, и она прибыла более чем через час после вызова.

Автомобилисты добирались по проселочным дорогам, нарушая запрет на проезд. Из-за этого съезды и перекрыли.

Ранее в Южно-Сахалинске водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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