В российском регионе умер дальнобойщик на АЗС
Во Владимирской области дальнобойщика не успели спасти из-за перекрытых дорог
Во Владимирской области на АЗС скончался водитель грузовика. Об этом сообщает «Зебра ТВ» со ссылкой на региональный Минздрав.
По данным источника, скорая помощь не смогла своевременно добраться до пациента: съезды с трассы М-12 перекрыли тяжелой техникой. Фельдшеру пришлось ехать в объезд, и она прибыла более чем через час после вызова.
Автомобилисты добирались по проселочным дорогам, нарушая запрет на проезд. Из-за этого съезды и перекрыли.
Ранее в Южно-Сахалинске водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе. Подробности — в нашем материале.
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