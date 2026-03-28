В Петербурге пожилая пара напала с баллончиком и палкой на соседей
В Санкт-Петербурге пожилая пара напала с баллончиком и палкой на соседей. Об этом сообщает местный телеканал 78.ru.
Конфликт в доме на Курляндской улице длится еще с прошлого года. По словам местной жительницы Евгении, соседи накинулись на нее и ее мать: сначала пенсионерка распылила баллончик, а затем ее муж начал бить палкой. В результате у родительницы женщины диагностировали перелом ключицы и ожог роговицы.
Кроме того, неделю назад супруги запугивали соседку шокером, а также угрожали взорвать квартиру. Пострадавшая вызвала полицию и написала уже шестое заявление с августа.
Однако, как утверждает петербурженка, ответов от правоохранителей до сих пор не последовало. Она выразила беспокойство, что ситуация усугубляется, а реакции на нее нет.
