В российском регионе мать нашла тело 16-летней дочери на опоре 20-метровой ЛЭП
В Калининградской области мать обнаружила тело своей 16-летней дочери на опоре линии электропередачи. Об этом сообщает Telegram-канал «Amber Mash».
Трагедия произошла в посёлке Ласкино. Вечером дочь не вернулась домой, и женщина отправилась искать несовершеннолетнюю по населённому пункту. Через некоторое время она нашла ребёнка на 20-метровой опоре ЛЭП.
Очевидцы вызвали экстренные службы. Прибывшие специалисты сначала отключили подачу электричества на необходимом участке линии, а затем сняли подростка с опоры. К этому моменту она уже не подавала признаков жизни.
Медики констатировали смерть от мощного удара током. По предварительным сведениям, девочка могла залезть на опору самостоятельно. Следователи начали проверку по факту гибели несовершеннолетней.
Ранее сообщалось об инциденте в Татарстане, где подросток погиб от мощного удара током.
Читайте также: