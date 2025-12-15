Режиссёра Роба Райнера и его супругу обнаружили мёртвыми с ножевыми ранениями

Достижения.рф

Mash: режиссёра Роба Райнера нашли мёртвым в собственном доме
Фото: iStock/AlessandroPhoto

В Лос‑Анджелесе в доме голливудского режиссёра Роба Райнера обнаружили тела двух человек. Позже подтвердилось, что это был он и его супруга Мишель.



Как сообщает Телеграм-канал Mash, на трупах знаменитостей были рваные ножевые раны. Опознать тела сразу их не удалось из-за пожара.

Медицинская бригада прибыла к особняку режиссёра около 15:30 по местному времени. Позже на место происшествия приехали полицейские и детективы отдела по расследованию убийств и ограблений LAPD. Через несколько часов правоохранители оцепили территорию вокруг дома.

Роб Райнер принимал участие во многих кинопроектах как режиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Он сыграл роль Джордана Белфорта в фильме «Волк с Уолл-Стрит» и снял такие картины, как «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней».

Александр Огарёв

