Режиссёра Роба Райнера и его супругу обнаружили мёртвыми с ножевыми ранениями
В Лос‑Анджелесе в доме голливудского режиссёра Роба Райнера обнаружили тела двух человек. Позже подтвердилось, что это был он и его супруга Мишель.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, на трупах знаменитостей были рваные ножевые раны. Опознать тела сразу их не удалось из-за пожара.
Медицинская бригада прибыла к особняку режиссёра около 15:30 по местному времени. Позже на место происшествия приехали полицейские и детективы отдела по расследованию убийств и ограблений LAPD. Через несколько часов правоохранители оцепили территорию вокруг дома.
Роб Райнер принимал участие во многих кинопроектах как режиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Он сыграл роль Джордана Белфорта в фильме «Волк с Уолл-Стрит» и снял такие картины, как «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней».
Читайте также: