Режиссёр московского театра устроил дебош в баре
Режиссёр «Электротеатра Станиславский» Виталий Лабутин устроил дебош в московском баре. Он приставал к персоналу, разбил стеклянную дверь и ударил одну из посетительниц, пишет телеграм-канал Mash.
Инцидент произошёл ночью 4 августа на Автозаводской улице. По словам очевидцев, режиссёр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно: приставал к посетителям бара, нагрубил охране, разбил о сцену арбуз, на котором после поскользнулся один из гостей. Когда дебошира выдворили из заведения, он выбил стекло входной двери, оторвал кусок потолка и стал ударять рукой по своей машине.
В результате устроенной вакханалии одного из гостей ранило стеклянными осколками, а девушка от Лабутина получила удар в лицо.
Режиссёра увезли в отдел полиции, он отказался давать Mash комментарии.
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