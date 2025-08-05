Режиссёр московского театра устроил дебош в баре

05 августа 2025, 09:48

Mash: режиссёр Виталий Лабутин разбил дверь и ударил девушку в столичном баре

Фото: iStock/Ployker

Режиссёр «Электротеатра Станиславский» Виталий Лабутин устроил дебош в московском баре. Он приставал к персоналу, разбил стеклянную дверь и ударил одну из посетительниц, пишет телеграм-канал Mash.