«Результат налицо»: Дина Аверина рассказала, как возвращает форму после родов
Дина Аверина рассказала, как восстанавливает форму через два месяца после родов
Дина Аверина показала в личном блоге, как восстанавливает форму после рождения сына — малыш появился на свет всего два месяца назад.
Спортсменка заявила, что делает ставку на интенсивные тренировки.
«Несмотря на плотный график: выступления, перелёты и мастер‑классы, я не сделала ни одного пропуска. Было трудно, но дисциплина победила обстоятельства. Дисциплина — это не когда есть время, а когда ты находишь его, несмотря ни на что», — поделилась гимнастика.По словам Дины, она уже видит, как её старания дают плоды — и речь не только о фигуре.
«Результат налицо, но ценнее всего самочувствие. Я чувствую, как тело возвращается в привычную, сильную форму», — рассказала она подписчикам.Напомним, что в конце августа Аверина впервые стала мамой — у неё и её мужа Дмитрия Соловьёва родился сын, которого назвали Львом.