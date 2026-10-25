«Результат налицо»: Дина Аверина рассказала, как возвращает форму после родов

25 октября 2026, 20:17

Дина Аверина рассказала, как восстанавливает форму через два месяца после родов

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв (Фото: Instagram* @dinaverina98)

Дина Аверина показала в личном блоге, как восстанавливает форму после рождения сына — малыш появился на свет всего два месяца назад.





Спортсменка заявила, что делает ставку на интенсивные тренировки.

«Несмотря на плотный график: выступления, перелёты и мастер‑классы, я не сделала ни одного пропуска. Было трудно, но дисциплина победила обстоятельства. Дисциплина — это не когда есть время, а когда ты находишь его, несмотря ни на что», — поделилась гимнастика.

«Результат налицо, но ценнее всего самочувствие. Я чувствую, как тело возвращается в привычную, сильную форму», — рассказала она подписчикам.