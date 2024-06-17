РФ передала доказательства непричастности к крушению МН17 в ИКАО

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Российская Федерация представила Международной организации гражданской авиации (ИКАО) доказательства непричастности к крушению «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году. Такое заявление сделал помощник генпрокурора по особым поручениям Денис Грунис, информирует ТАСС.
«Мы представили ИКАО большой объем доказательств и иных материалов, свидетельствующих об отсутствии компетенции у Совета ИКАО и абсурдности обвинений против России в причастности к авиакатастрофе рейса МН17», — отметил Грунис.До этого МИД РФ заявил, что Москва останавливает участвовать в споре с Австралией и Нидерландами, который связан с крушением «Боинга» MH17 в Донбассе.
Напомним, речь идет о крушении самолета Malaysia Airlines, выполнявшим рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Все находящиеся на борту граждане погибли.
Ранее стало известно, что Разбившийся в Северной Осетии самолет участвовал в СВО и в войне в Сирии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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