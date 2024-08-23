РИА Новости: На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту Кавказ

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Водителей фур и легковых автомобилей, направляющихся в сторону порта Кавказ, разворачивают на посту ДПС в поселке Ильич, расположенном за 13 километров от порта.
Отмечается, что перед постом скопления машин отсутствуют. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее, вечером 22 августа, оперативный штаб сообщил об атаке украинских войск на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ.
Напомним, киевский режим атаковал паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» этим вечером, 22 августа. После удара на судне разгорелся пожар, которому вскоре присвоили третий ранг сложности. На борьбу с огнем пришлось отправлять пожарный поезд, 101 спасателя и 34 машины спецтехники.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что в порту «Кавказ» спасли 17 членов экипажа атакованного ВСУ железнодорожного парома. Он добавил, что поисковая операция продолжается, остается найти еще двух человек.
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Поврежденный боевиками ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул
Названо число цистерн на пароме в порту «Кавказ»
Ранее, вечером 22 августа, оперативный штаб сообщил об атаке украинских войск на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ.
Напомним, киевский режим атаковал паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» этим вечером, 22 августа. После удара на судне разгорелся пожар, которому вскоре присвоили третий ранг сложности. На борьбу с огнем пришлось отправлять пожарный поезд, 101 спасателя и 34 машины спецтехники.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что в порту «Кавказ» спасли 17 членов экипажа атакованного ВСУ железнодорожного парома. Он добавил, что поисковая операция продолжается, остается найти еще двух человек.
Читайте также:
Стало известно число спасенных после удара ВСУ по парому в порту «Кавказ»
Поврежденный боевиками ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул
Названо число цистерн на пароме в порту «Кавказ»
Елена Перлова