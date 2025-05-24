Рыба-хирург разрезала ногу российской туристке на отдыхе в Египте

Фото: iStock/ Irina Kononova
Рыба-хирург разрезала ногу российской туристке во время отдыха в Египте, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что трудящаяся туристическим агентом девушка поехала отдыхать на курорт. Когда туристка купалась, ощутила резкую боль в ноге. Затем она увидела рану и проплывшую неподалеку рыбу-хирурга.
Пострадавшей девушке зашили рану, выписали антибиотики, обезболивающие и еще ряд препаратов. Однако нога все еще горячая и отекшая. Россиянка собирается обратиться в стационар, дабы избежать риска инфицирования.
Напомним, рыб-хирургов порой можно увидеть в Красном море. Они наносят резаные раны даже неподвижно стоящему в воде человеку. Токсичная слизь на их шипах нередко провоцирует заражение.
Ранее сообщалось, что российский турист погиб в Паттайе (Таиланд), упав с девятого этажа жилого дома в районе Джомтьен.
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Пострадавшей девушке зашили рану, выписали антибиотики, обезболивающие и еще ряд препаратов. Однако нога все еще горячая и отекшая. Россиянка собирается обратиться в стационар, дабы избежать риска инфицирования.
Напомним, рыб-хирургов порой можно увидеть в Красном море. Они наносят резаные раны даже неподвижно стоящему в воде человеку. Токсичная слизь на их шипах нередко провоцирует заражение.
Ранее сообщалось, что российский турист погиб в Паттайе (Таиланд), упав с девятого этажа жилого дома в районе Джомтьен.
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Ольга Енгалычева