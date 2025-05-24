Тело пропавшего на снегоходе мужчины нашли посреди тундры в ЯНАО

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В эту субботу, 24 мая, в ЯНАО завершились поиски местного жителя, пропавшего посреди тундры. Его тело обнаружили через четыре дня в двух километрах южнее фактории Хадынто. Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на районное отделение ЕДДС.
По данным источника, ночью минувшего вторника, 20 мая, мужчина отправился на снегоходе с фактории Хадынто к своему чуму. Спустя трое суток на диспетчерский пульт поступило сообщение о его исчезновении. До настоящего момента о местонахождении тундровика ничего не было известно.
Перед этим сообщалось, что при пожаре на нефтегазовом месторождении в Сибири пострадали три человека.
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Лидия Пономарева