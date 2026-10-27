Рыбак нашел тело иностранки на пляже Бали
Рыбак нашел тело неизвестной женщины, предположительно иностранки, на пляже Ньянг-Ньянг на Бали. Об этом пишет газета The Bali Times.
По данным издания, мужчина обнаружил труп днем в субботу, 24 октября, у деревни Пекату. После того как он рассказал о находке властям и старосте деревни, на место происшествия направили пятерых спасателей.
Полевой координатор местной поисково-спасательной службы заявил, что, судя по чертам лица и цвету кожи, погибшая, вероятно, является иностранкой. Официально ее личность и гражданство не подтверждали, причина смерти также пока неизвестна.
Из-за погодных условий эвакуация тела проводилась два часа. Расследованием ведут сотрудники соответствующих органов.
Ранее сообщалось, что тело связанной 19-летней девушки нашли в ванной комнате в Индонезии.
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