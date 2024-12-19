«Родилась в рубашке»: стало известно состоянии выброшенной с балкона школьницы

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В Пермском крае у 14-летней школьницы, которую выбросил возлюбленный с балкона девятого этажа, не пострадал ни один внутренний орган, проинформировал Teлеграм-канал Ural Mash.
Медицинские работники сказали, что спасение юной россиянки — это чудо. За жизнь школьницы боролась команда врачей разных профилей, в том числе травматологи и рентгенологи. Хирург Государственной клинической больницы имени Тверье Сергей Булатов обратил внимание, что они действовали слаженно.
Девочке диагностировали ушиб мозга, переломы руки и ноги — на них оперативно наложили шины. К настоящему моменту школьницу уже перевели в детскую больницу. Медицинские работники спрогнозировали, что ее реабилитация пройлёт без осложнений.
Ранее сообщалось, что российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже в дорожно-транспортном происшествии. 34-летнюю россиянку насмерть сбил автомобиль.
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Девочке диагностировали ушиб мозга, переломы руки и ноги — на них оперативно наложили шины. К настоящему моменту школьницу уже перевели в детскую больницу. Медицинские работники спрогнозировали, что ее реабилитация пройлёт без осложнений.
Ранее сообщалось, что российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже в дорожно-транспортном происшествии. 34-летнюю россиянку насмерть сбил автомобиль.
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Ольга Енгалычева