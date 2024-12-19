Скончался второй пострадавший в столкновении поездов в Мурманской области

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Число жертв столкновения поездов на станции Княжая в Мурманской области выросло до двух человек. Ещё один пострадавший скончался от полученных травм в больнице.
Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис. Ранее сообщалось о смерти женщины, которая скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в медицинское учреждение. Ночью губернатор сообщил о смерти ещё одного пассажира в больнице.
Накануне, 18 декабря, произошло боковое столкновение двухэтажного поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург с товарным составом. Инцидент случился во время прибытия пассажирского экспресса на станцию Княжая. В результате с рельсов сошли три пассажирских и четыре грузовых вагона. В составе находилось 326 пассажиров. По данным РЖД, всего пострадал 31 человек, среди которых пятеро детей.
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Александр Бойцов