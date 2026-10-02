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Родители бросили младенца умирать в пожаре в Петербурге, СК открыл дело

Родители бросили ребенка в пожаре, а сами выпрыгнули в окно в Петербурге
Фото: istockphoto/blinow61

СК возбудил уголовное дело после гибели младенца при пожаре в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло в ночь на 2 октября в квартире дома, пишет KP.RU.



После тушения пожара спасатели обнаружили в жилище тело ребенка. Находившиеся в квартире мужчина и женщина смогли спастись, однако получили ожоги и травмы при падении с шестого этажа. По предварительным данным, взрослые выпрыгнули из окна, пытаясь выбраться из горящей квартиры. Пострадавших госпитализировали.

Предположительно, пожар начался на диване. Следователи также проверили электрооборудование в квартире — предварительно, оно находилось в исправном состоянии.

Причину возгорания и обстоятельства гибели младенца устанавливают специалисты. Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Никита Кротов

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