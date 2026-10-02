Родители бросили младенца умирать в пожаре в Петербурге, СК открыл дело

02 октября 2026, 22:24

Родители бросили ребенка в пожаре, а сами выпрыгнули в окно в Петербурге

Фото: istockphoto/blinow61

СК возбудил уголовное дело после гибели младенца при пожаре в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло в ночь на 2 октября в квартире дома, пишет KP.RU.