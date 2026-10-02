Родители бросили младенца умирать в пожаре в Петербурге, СК открыл дело
СК возбудил уголовное дело после гибели младенца при пожаре в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло в ночь на 2 октября в квартире дома, пишет KP.RU.
После тушения пожара спасатели обнаружили в жилище тело ребенка. Находившиеся в квартире мужчина и женщина смогли спастись, однако получили ожоги и травмы при падении с шестого этажа. По предварительным данным, взрослые выпрыгнули из окна, пытаясь выбраться из горящей квартиры. Пострадавших госпитализировали.
Предположительно, пожар начался на диване. Следователи также проверили электрооборудование в квартире — предварительно, оно находилось в исправном состоянии.
Причину возгорания и обстоятельства гибели младенца устанавливают специалисты. Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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