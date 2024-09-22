СК: Погибшие под Красноярском дети отравились неизвестным токсином

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ
Причиной гибели троих детей при отравлении в Красноярском кране стал неизвестный токсин. Об этом 22 сентября сообщил ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Расследование смертельного отравления детей 6, 11 и 13 лет продолжается. Еще один ребенок, а также родители, включая беременную женщину, остаются в больнице.
«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом», — сообщает следствие.
Ранее высказывалась версия, что семья Назаровского района могла отравиться купленной в сельском магазине курицей и пельменями. Не исключалось, что токсин попал в еду из-за перепутанных домочадцами упаковок.
Следователи уже допросили хозяина и продавца местного продуктового магазина. Также на допрос вызвали родственников и фельдшера Красносопинской амбулатории. Сейчас СК изучает записи с камер наблюдения в продуктовом магазине.
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Лия Мурадьян