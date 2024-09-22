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СК: Погибшие под Красноярском дети отравились неизвестным токсином

СК: Причиной гибели детей от отравления под Красноярском стал токсин
22 сентября 2024, 22:48
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Причиной гибели троих детей при отравлении в Красноярском кране стал неизвестный токсин. Об этом 22 сентября сообщил ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Расследование смертельного отравления детей 6, 11 и 13 лет продолжается. Еще один ребенок, а также родители, включая беременную женщину, остаются в больнице.
«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом», — сообщает следствие.

Ранее высказывалась версия, что семья Назаровского района могла отравиться купленной в сельском магазине курицей и пельменями. Не исключалось, что токсин попал в еду из-за перепутанных домочадцами упаковок.





Следователи уже допросили хозяина и продавца местного продуктового магазина. Также на допрос вызвали родственников и фельдшера Красносопинской амбулатории. Сейчас СК изучает записи с камер наблюдения в продуктовом магазине.

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Прокуратура назвала две версии гибели детей от отравления под Красноярском
Прокуратура назвала версии смертельного отравления троих детей под Красноярском
22 сентября 2024, 21:30

Фото: Прокуратура Красноярского края

Прокуратура назвала две версии смертельного отравления детей в семье из семьи из Назаровского района Красноярского края, где погибли трое детей 6, 11 и 13 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 22 сентября.
«В настоящее время рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», — пишет прокуратура.

Родители и еще один ребенок с тяжелым отравлением остаются в больнице. При этом 32-летняя мать детей находится на 9 месяце беременности. Как сообщают местные СМИ, семья могла отравиться курятиной и пельменями, которые купили в сельском магазине. Соседи предполагают, что кто-то из членов семьи мог перепутать упаковку бытовой химии с пакетом приправ.

Образцы всех продуктов забрали на исследование. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК — производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

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#исследование
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«Оргии во время войны»: Сатанинскую секс-вечеринку для богачей накрыли в Петербурге, подробности
Силовики и активисты сорвали секс-вечеринку в Санкт-Петербурге
22 сентября 2024, 19:40

Фото: istock / misuma

В ночь на 22 сентября в отель «Дворец Трезини» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге нагрянули силовики. Причиной визита полицейских стала информация о «мистическом бале», о специфике которого говорит масса секс-игрушек.
Кто организовал секс-вечеринку, что там происходило и какие будут последствия — в материале «Радио 1».

Секс-вечеринка в Петербурге

Мероприятие с элементами БДСМ получило название Inferno («Ад») и проходило в тематике «бала у Сатаны». Члены «Русской общины», которые выступают за традиционные ценности, пожаловались на вечеринку в полицию. По их словам, у мероприятия сатанинский подтекст, а внутри проходит секс-вечеринка.

Известно, что отель «Трезини» принадлежал основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Считалось, что там расположен офис предпринимателя, пишет «Фонтанка».

«Сотрудники пришли на вечеринку 18 после начала и внутри засняли интригующие декорации: бар с коктейлями, секс-игрушки, бутыльки мирамистина на столиках и пока пустующие кровати. Гости в масках и костюмах начали спешно складывать возбуждение в карманы и собираться домой», — пишет Телеграм-канал «Mash на Мойке».
Интим на мероприятии не возбранялся: для этих целей были оборудованы комнаты с игрушками для взрослых, контрацептивами и другими предметами. Уединиться в комнате можно было только по согласию обеих сторон, что также распространяется на прикосновения.

Фото: istock / Motortion

Проституция запрещена в любом формате. Отметим, что организаторы шоу выступают против ЛГБТ*.

Самый дешевый билет на вечеринку стоил 25 тысяч рублей для девушек и 125 тысяч рублей — для парней. Ценник на билет доходит до 659 тысяч.

По данным Телеграм-канала Shot, попасть на вечеринку можно было после отбора: желающие присылали заявку, в котором указывали выдуманное имя и фамилию, а также прикладывали фотографию. Организаторы собеседовали претендентов в онлайн-формате, отказать могли без объяснения причины.

На мероприятии был установлен дресс-код: мужчины — в смокингах, девушки — в черных платьях. Обязательным атрибутом стала черная маска. Нельзя было пользоваться смартфонами.
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Кто организатор секс-вечеринки во «Дворце Трезини»

По информации сайта Kudago, вечеринки под названием «Иммерсивный бал "INFERNO. Ночь искушений" 18 » проводились в Москве с 2020 года. На сайте организаторы мероприятия не указаны.

Однако на сайте Qtickets, где можно было приобрести билеты, указаны коммерческие данные ИП Комаров Антон Михайлович. Микропредприятие указывает в качестве основного рода деятельности «организацию отдыха и развлечений».

Схожее мероприятие запланировано на конец октября и должно состояться в Москве.

Фото: istock / unomat

Что будет организаторам и участникам секс-вечеринки в Петербурге

По предварительным сведениям, сотрудники правоохранительных органов никого не задержали и не составляли протоколы, однако мероприятие пришлось завершить. Общественники в камуфляже не особого интересовались расходящимися гостями.

Питерская «Русская община» обвинила организаторов секс-вечеринки в «оргиях во время войны».

«Пока одни воюют под стягами Спаса Нерукотворного, другие устраивают оргии в костюмах чертей в центре города», — выразили возмущение активисты.
Блюстители морали призвали запретить «свингеров и любителей оргий».

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*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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Мошенники от лица Минобороны развели певицу Наталью Москвину
22 сентября 2024, 19:27

Фото: iStock/nevodka

Мошенники развели Заслуженную артистку России Наталью Москвину. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что сначала женщине в Telegram пришло сообщение от сотрудника Центрального Дома Российской Армии, в котором она раньше работала. Он предупредил её о проверке, которую проводит ФСБ.

После этого певице поступил звонок от якобы сотрудника ФСБ Воробьёва Д., который заявил, что с её счёта пытаются снять средства для дальнейшего перевода на Украину. Он пригрозил Москвиной, что если она не будет помогать в расследовании, её действия будут классифицированы как преступление.

Затем артистке позвонил сотрудник Росфинмониторинга, по указаниям которого Москвина совершила несколько денежных переводов.

В общей сложности певица отдала мошенникам более миллиона рублей.

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#минобороны рф
#фсб
#деньги
#преступление
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Туристы пострадали в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом в Турции
Микроавтобус с туристами перевернулся в Турции, пострадали 18 человек
22 сентября 2024, 19:20

Фото: istockphoto/conejota

Авария с участием туристического микроавтобуса произошла в провинции Невшехир в Турции. В результате ДТП пострадали 15 иностранных туристов и трое местных. Об этом сообщает 22 сентября портал IHA.
По данным местной полиции, туристический автобус возвращался в Анталью из Каппадокии, когда произошла авария. Все случилось у города Аджигель, где водитель потерял управление во время ливня на трассе. Пострадавших увезли в местную больницу, сообщают СМИ.

Были ли среди пассажиров перевернувшегося автобуса россияне, пока неизвестно.

Ранее из-за аномального снегопада в ЮАР погибла местная жительница. Женщина попала в 30-километровую пробку, потеряла сознание и скончалась от переохлаждения в Южно-Африканской Республике.

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#авария
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#дтп
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Полицейский погиб при подрыве колонны с дипломатами на мине в Пакистане
22 сентября 2024, 19:16

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Полицейский погиб после наезда автомобиля, сопровождавшего дипломатов, на мину в Пакистане. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны.
Ранее сообщалось, что группа дипломатов, в числе которой был глава российской дипмиссии Альберт Хорев, возвращалась в отель в Исламабад после посещения форума. Идущий первым полицейский автомобиль подорвался на самодельной мине. Никто из членов дипломатического корпуса не пострадал.

В результате взрыва погиб один полицейский, ещё трое получили ранения.

Внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования семье погибшего правоохранителя.

МИД не уточнил, дипломаты каких стран следовали в машинах в этот момент. Однако источник телеканала Geo утверждает, что там находились послы России, Казахстана, Таджикистана, Ирана, Португалии, Индонезии, Эфиопии и других государств.

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#полицейские
#взрыв
#мина
#автомобиль
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Жительница ЮАР погибла, застряв в пробке из-за сильного снегопада
22 сентября 2024, 19:00

Фото: istockphoto/Apriori1

Жительница Южно-Африканской Республики погибла из-за сильного снегопада, прошедшего в стране. Она попала в 30-километровую пробку, потеряла сознание и скончалась от переохлаждения.
По состоянию на 22 августа доступ для транспорта из Монтроуза в сторону Йоханнесбурга просто отсутствует, передаёт сетевое издание IOL. В публикации отмечается, что повсюду, кроме сугробов, лежат ледяные глыбы. Власти призывают автмобилистов не использовать трассу № 3, как раз ту дорогу, на которой насмерть замёрзла 39-летняя женщина.

Из-за разгула стихии, совсем не характерного для этих широт, в некоторых городах отключилось электричество, перестал работать водопровод. Вдоль засыпанных снегом дорог ходят удивлённые львы и жирафы. Отмечается, что к людям, застрявшим в пробках на дорогах, не могут подобраться врачи и сотрудники гуманитарных организаций. Многие дороги просто перекрыли в целях безопасности.

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#сотрудники
#африка
#снегопад
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Могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище разгромил 19-летний москвич
22 сентября 2024, 18:45

Фото: istockphoto/dragana991

Могилу легенды КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве разгромил 19-летний столичный житель по имени Кирилл. Вандал вырвал крест, раскидал цветы и убрал с места захоронения фотографии.
Перед тем, как приступить к своему разрушительному перфомансу, молодой человек сказал, что телеведущий «не достоин там лежать», передаёт телеграм-канал SHOT. После своей акции парень ещё немного потоптался возле могилы, а после предупреждающего окрика охранника схватил маленький самокат и убежал.

Охрана задержала юного громилу, вывела за пределы кладбища и передала в руки подъехавших полицейских. Мотивы странного поведения молодого человека пока неизвестны. По предварительным данным, Кирилл находится под воздействием сильнодействующих веществ.

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#охрана
#кладбища
#самокат
#человек
#акции
#москва
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Третий за неделю взрыв прогремел на западе Германии
22 сентября 2024, 18:23

Фото: iStock/picturesd

Третий за неделю взрыв произошёл на западе Германии. Об этом сообщила пресс-служба полиции административного округа Кёльн.
Отмечается, что очередной взрыв прогремел у входа в жилой дом в районе Бонна в округе Кёльн на западе Германии. В результате происшествия никто не пострадал.

В полиции уточнили, что взрыв произошёл в результате детонации устройства малой мощности. Правоохранители пытаются найти подозреваемых, но пока поиски не дали никаких результатов.

Также полиция не исключается, что этот случай может быть связан с происходившими ранее на этой неделе взрывами в Кёльне. Так, в понедельник взрыв прогремел у входа в клуб Vanity Club Cologne, в результате чего получил ранения один человек. Тогда полиция нашла предполагаемого подозреваемого, подложившего взрывчатку. Второй инцидент произошел около магазина одежды.

По предварительным данным полиции, к этим взрывам могут быть причастны нидерландские организованные преступные группировки (ОПГ), которые занимаются незаконным оборотом наркотиков.

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#дом
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#инцидент
#происшествия
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Неизвестный разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище
22 сентября 2024, 18:03

Фото: istockphoto/Joanna Ciesielska

В Москве на Новодевичьем кладбище неизвестный злоумышленник разгромил могилу легенды КВН Александра Маслякова. Вандал вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии.
На кадрах видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом Mash, можно увидеть, как не вполне адекватный молодой человек в очках оттаскивает крест к стене, где уже расставлены фотографии известного телеведущего, убранные от могилы. Потом молодой человек топчется возле самой могилы, а после предупреждающего оклика охранника хватает маленький самокат и убегает.

Охрана Новодевичьего кладбища уже задержала вандала и вывела его за территорию. В ближайшее время его передадут полицейским, которые постараются выяснить причины странного поведения молодого человека.

Бессменного ведущего КВН похоронили на Новодевичьем 11 сентября. Он умер 8 сентября в возрасте 82 лет.

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#охрана
#кладбища
#самокат
#человек
#квн
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