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Родители требуют освободить обвиняемого в изнасиловании учителя в Подмосковье

22 октября 2024, 19:46
Фото: istockphoto/Thomasaf

Фото: istockphoto/Thomasaf

В подмосковном Домодедове развернулась целая кампания в защиту учителя ОБЖ Ивана Павловича, которого обвиняют в избиении и изнасиловании ребенка. Как пишет Readovka, родители одного из учеников обвинили Павловича в домогательствах к их сыну.
При этом отмечается, что мальчик, с заявления родителей которого все началось, вел себя вызывающе, приходил на уроки пьяным, прогуливал занятия и всячески нарушал дисциплину со слов его же одноклассников.

Коллеги Павловича, а также родители учеников создали петицию, которую в настоящее время подписали почти полтысячи человек. Известно, что в сети появилось видео, где преподаватель берет ребенка за ухо. Вероятно, зачинщики сами спровоцировали Павловича на эмоции.



Ранее сообщалось, что случилось с прохожим в подмосковных Мытищах.

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#домодедово
В Мытищах прохожему отрезали ухо
Baza: в Мытищах прохожему отрезали ухо возле ТЦ и украли сумку
22 октября 2024, 18:57

Фото: iStock/z1b

В Мытищах неизвестные отрезали ухо мужчине, вырубив его ударом сзади по голове, а после украли и скрылись. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Отмечается, что все произошло среди бела дня у ТЦ «Мытищи Лайт».
По информации издания, нападавших было трое, действовали они в открытую и при свидетелях. Ограбив и травмировав 45-летнего Оганеса Г., говорится в сообщении, они сели в серебристый «Шевроле» и уехали в неизвестном направлении.

По данным канала, у пострадавшего диагностировали ампутацию левого уха и ушиб темени. Сам Оганес не имеет представления о том, кто и зачем с ним так поступил.

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#мытищи
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Студент-мигрант выпал из окна российского вуза в Питере
22 октября 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Студент из Казахстана выпал с пятого этажа учебного корпуса Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича, передает 78.ru.
Известно, что пострадавшему 21 год, сейчас им занимаются врачи. Очевидцы показали, что парень пытался открыть коридорное окно ногой. У него множественные переломы и кататравма.

Инцидент произошел на проспекте Большевиков, следователи проводят проверку по факту произошедшего. Как подчеркнули в университетской пресс-службе, студенту, который, к слову, в тяжелом состоянии, и его родственникам окажут необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что произошло в хостеле в Тверской области, где проживали мигранты.

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Суд вынес приговор челябинцу за угрозы отрезать учительнице язык
Челябинцу дали 10 месяцев ограничения свободы за угрозы отрезать язык педагогу
22 октября 2024, 18:45

Фото: iStock/Wavebreakmedia

В Челябинске суд приговорил к 10 месяцам ограничения свободы 37-летнего Руслана Панченкова, который угрожал школьной учительнице и оскорблял ее. Об этом пишет «74.ru».
Напомним, в прошлом месяце Панченков, являясь отцом одного из учеников школы №71, ворвался в класс и накинулся на преподавательницу с угрозами отрезать ей язык и прочими оскорблениями. Одним из поводов для конфликта стал запрет его ребенку со стороны педагога разговаривать по-цыгански.

После случившегося женщину госпитализировали, у нее диагностировали инсульт. Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке заявил, что власти региона окажут необходимую помощь пострадавшей.

В результате мужчину отправили под домашний арест за мелкое хулиганство.

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Онанисты и родной отец: тайна пропажи 10-летней Лизы Тишкиной, исчезнувшей 15 лет назад
22 октября 2024, 18:08

Пропавшая 10-летняя Лиза Тишкина (Фото: соцсети)

7 марта 2009 года в закрытом городе Саров бесследно исчезла 10-летняя Лиза Тишкина. За все 15 лет ни одной улики так и не было найдено. В этом году мать девочки получила сообщение от некой Эммануилы, которая призналась ей, что Лиза уже много лет живет в ее доме как родная дочь. О том, правда ли девочка оказалась жива расскажет «Радио 1».

Пропажа Лизы Тишкиной


Утром 7 марта 2009 года Лиза отправилась в школу, где после уроков планировался концерт в честь Международного женского дня. Мать Лизы Дина готовилась к предстоящему торжеству и собиралась купить для дочери ее любимое пирожное. Уже возвращаясь из магазина домой, женщине позвонила ее мать и сообщила, что Лизы до сих пор нет дома.

«Когда Лиза шла домой, она всегда звонила. Я пошла к школе ее искать. Я пошла на то место, где играла Лиза со сверстниками, но дочери нигде не было», – рассказала женщина в эфире программы «Малахов».

В этот же день мать Лизы обратилась в правоохранительные органы. Никто не мог понять, как ребенок мог бесследно исчезнуть в закрытом городе с контрольно-пропускным пунктом.

Стадион, на котором последний раз видели Лизу (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

Версии следствия


Все 15 лет следствие проверяло разные версии.

«Подняли таксистов всех. Осматривали квартиру, потому что думали, что мы могли что-то с ней сделать, проверяли лесополосу, близлежащие дома, гаражи», – сообщила мать Лизы.

В то, что дочь могла утонуть, Дина верить отказывается.

«Дно реки просматривали несколько раз, проводили несколько экспериментов. Устье полностью осушали. Моя версия – точно не река. В 6 лет ее накрыло волной с головой, и она боялась воды, поэтому на лед бы не пошла», – настаивает женщина.

Эксперты также обратили внимание на то, что вода в реке была пресной и, если бы на дне были останки, они бы нашлись. Рассматривались также такие версии, как ДТП, несчастный случай на реке и причастность третьих лиц. Еще одной версией стало то, что девочку могли похитить извращенцы.

«Онанисты в лесочке живут. Они могли позвать девочку и забрать в частный сектор, который никто не проверял. Возможно, девочка в рабстве», – предполагают местные жители.

Версии о том, что девочка могла по своей воле уйти из дома отметалась: Лиза росла в благополучной и любящей семье.

Фото: istockphoto /Nadzeya Haroshka

Отношения с мужем


Оказалось, что на момент пропажи Лизы ее родители были в разводе. Отношения с дочерью отец не поддерживал и сразу же уехал. Знакомые семьи рассказали, что трагедия шокировала всех. Несмотря на 15 лет с момента пропажи мать девочки не прекращает поиски.

«Дина раньше была другой. Она здоровье утратила на 80% это точно», – говорит соседка семьи.

Отец девочки открестился от поисков


Однако нашлись и те, кто заподозрил в трагедии родителей Лизы. Местная жительница рассказала, что школьница часто хотела сбежать к отцу, отметив при этом, что после ее исчезновения он от поисков открестился.

«Весь город знает эту семью. Отец был жадным, денег в семье не было. Бабушка часто ругала Лизу, это ее беспокоило. Девочка часто хотела сбежать к отцу после расставания. Было что-то не так с матерью и с отцом. Отец Лизу не искал. Их надо трясти», – призвала соседка.

Мать девочки, в свою очередь заявила, что Лиза говорила о том, что скучает по отцу, но намерений жить с ним у нее не было.

Мать Лизы Тишкиной Дина (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

Дочь сидит на крыльце


Мать Лизы верит, что еще сможет обнять дочь, которой в сентябре исполнилось бы 26 лет. Казалось, веру в их скорое воссоединение подогрело сообщение от анонима из соцсетей, который связался с Диной и заявил, что знает о местонахождении Лизы.

«Ваша дочь просто сидела у крыльца моего дома. Она сказала, что потерялась. Она у меня много лет живет как родная», – говорилось в сообщении.

Однако женщина сразу же передала переписку в следственное управление.

«Подобные сообщения мне приходят практически каждый год – в марте и в сентябре – в день ее пропажи и в день рождения», – заявила Дина.

Странные сны и обращение к экстрасенсам


Мать Лизы рассказала, что дочь снилась ей в прошлом году вместе с покойными бабушками и дедушками, которые якобы привели ее в поликлинику на лечение. В 2013 году девочка тоже приходила к матери во сне: тогда она показывала названия населенных пунктов, где находится.

«Она указывала на Украину. Это были Бердянская и Запорожская область», – сообщила Дина.

Убитая горем мать девочки также обращалась к экстрасенсам. Так, тело Лизы советовали искать в водоеме, однако это не привело к результатам. Во второй раз экстрасенсы сказали, что девочку задушил псих, однако причастность недееспособного подозреваемого не подтвердилась. Шаман из Камеруна выразил уверенность в том, что девочка жива.

«В день исчезновения она была с близким человеком – мужчиной. Она пересекла КПП на машине. Ей помогли люди. Она жива, живет не одна и не в России. Свою мать девочка не помнит, думает, что она мертва. У нее новая жизнь, она не знает, что ее ищут, но она вернется», – заверил он.

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В Москве женщине поставили в паспорт штамп о смерти вместо печати о разводе
В «Моих документах» женщине поставили штамп о смерти вместо печати о разводе
22 октября 2024, 17:47

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Штамп о смерти вместо печати о разводе поставили в одном из московских центров госуслуг «Мои документы». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 21 октября. При проставлении штампа о разводе сотрудник центра госуслуг ошибся и поставил в паспорт печать о смерти.

Сотрудники центра принесли жительнице столицы извинения за произошедшее и пообещали оформить ей новый документ в кратчайшие сроки. В пресс-службе отметили, что паспорт будет готов к выдаче уже сегодня, 22 октября. Там также добавили, что в отношении сотрудника, который допустил эту ошибку, будут приняты дисциплинарные меры.

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В Шатуре пёс запер квартиру и не пустил хозяев домой
22 октября 2024, 17:13

Фото: iStock / damedeeso

В Шатуре помощь работников Мособлпожспаса понадобилась хозяевам пса, который запер квартиру изнутри. Об этом рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
«В службу 112 обратилась женщина, которая вернулась с прогулки с 12-летним сыном и не смогла открыть ключом входную дверь. Оказалось, что в квартире находилась собака, которая закрыла лапой внутреннюю задвижку. Видимо, энергичный питомец, встречая хозяев с прогулки, не рассчитал силы и закрылся случайно», – пояснили в Мособлпожспасе.
Прибыв по указанному адресу, спасатели оценили решили проникнуть в квартиру на втором этаже через балкон. Они поднялись по трёхколенной лестнице, аккуратно открыли балконную дверь и пустили хозяев к любимому питомцу.

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Дед бил младенцем об дверь на глазах родных: отец вернулся с СВО, чтобы похоронить сына, подробности
«КП»: обвиняемый в убийстве 1,5-месячного внука был трезв в момент преступления
22 октября 2024, 16:30

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Екатеринбурге не утихают страсти по жестоко убитому младенцу. Приемный дед бил им по стенам, коврам и входной двери, оставив две крупные вмятины. Что подтолкнуло мужчину к такой зверской расправе над малышом — неизвестно до сих пор.
Последние подробности случившегося — в материале «Радио 1».

Отец ушел на СВО

Дмитрию 45 лет. Работает на заводе разнорабочим. По данным «КП-Екатеринбург», он жил с супругой Аленой в трехкомнатной квартире с тремя детьми — общая дочь-второклассница и два сына женщины от другого брака: младший учится в пятом классе, старший — Андрей — недавно женился и ушел на СВО. Именно в его семье 1,5 месяца назад родился малыш.

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Андрей отправился на СВО сразу после рождения ребенка. О смерти сына узнал далеко не сразу — жена боялась рассказывать ему столь ужасную новость. Однако спустя некоторое время решилась мать.

Бойца СВО отпустили домой на четыре дня — чтобы похоронить сына. В то, что отчим расправился над его ребенком, он не может поверить до сих пор.

«Он ребенком стучал об дверь»

Весь ужас случился в ночь на 16 октября. В 1:40 по местному времени (3:40 мск) в дежурную часть поступил звонок. Звонивший рассказал, что в одной из коммунальных квартир убивают малолетнего ребенка.
«В час ночи начался крик. Слов разобрать был невозможно. Просто визг. Минут пять все продолжалось. Грохот был. У нас даже люстра ходуном ходила», — приводят в «КП» слова одного из соседей снизу.
Поздно ночью Дмитрий вернулся с работы. Словно озверевший схватил 1,5-месячного внука и бил его обо все, что было в коридоре. Кровью запачканы стены, ковры, тумбочка, а на двери две вмятины.

Фото: iStock/Timur Malazoniia

«Обе вмятины от ребенка. Он им стучал об дверь», - рассказала изданию соседка Зарина, которая и вызвала полицию.
Расправившись над младенцем, Дмитрий сбежал на улицу в шортах и футболке, когда температура в Екатеринбурге уже было около 0 градусов.

Проверят на невменяемость

Спустя какое-то время его задержали. Местные СМИ писали, что Дмитрий сначала просто слонялся по улицам, разговаривал с воробьями, стрелял сигареты. Затем спрятался в заброшенном здании, где и был найден полицией. Эти сообщения кажутся вдвойне удивительными, учитывая, что экспертиза не подтвердила у него опьянения — ни алкогольного, ни наркотического. Впереди — психиатрическая экспертиза.

Фото: iStock/shironosov

Изначально рассматривалась версия, что деда взбесил плач ребенка. Однако ее опроверг вернувшийся с СВО отец малыша.
«Дмитрий никогда не употреблял наркотиков. Он не пьет спиртное, максимум курит сигареты. Подозрений на наркотики даже нет. Я слышал, что он потом разговаривал с воробьями. И это меня смущает. Мотива убийства до сих пор никто не знает. Информация о том, что сын плакал, неверная. Все спали. Мать сказала, что он ходил и нервничал. Человек спать не мог. Потом зашел к жене моей в комнату. Мать сказала, что он как озверевший пришел. Словно из леса, как будто никогда в городе не был», — рассказал «КП» Андрей, отец младенца.
Теперь дальнейшее развитие событий зависит от результатов психолого-психиатрической экспертизы. Если Дмитрия признают невменяемым, вполне возможно, ему удастся избежать тюрьмы и его отправят на лечение.

Поставлю памятник для сына

Малыша похоронили 20 октября. Андрей отправляется обратно, в зону СВО, а его жена переедет из Екатеринбурга. Она больше не может находиться в той квартире, отказывается говорить с журналистами и крайне тяжело переживает гибель сына.

Андрей же говорит о смешанных чувствах. Однако добра он отчиму точно не желает, хочет, чтобы тот как можно дольше жил с этой ношей внутри — на пожизненном сроке.
«С Дмитрием у нас были нормальные отношения. Конфликтов не было, на работе он как раз ссор избегал. Теперь добра я ему точно не желаю. Смешанные чувства. Пусть живет с этой ношей как можно дольше. Когда я уезжал на СВО, я ему сказал: «Если не вернусь, воспитай моего сына». Через год вернусь и поставлю сыну памятник. Буду его навещать», — поделился отец малыша.
Фото: iStock/marako85

Самого Дмитрия отправили в СИЗО до 15 декабря, пока идет расследование. Однако его адвокат с этим несогласна, хочет обжаловать арест, чтобы он получил более мягкую меру пресечения.
«У него есть устойчивые социальные связи – жена. У него в собственности одна комната, и еще одна в совместной собственности. Он трудоустроен, родственников за границей не имеет», — рассказала «КП» адвокат Дмитрия.
Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего. Максимальный срок по ней доходит вплоть до пожизненного. Пока что расследование продолжается.

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Мужчина рассказал, как пережил атаку сексуально неудовлетворенного дельфина
В Японии туриста искусал сексуально неудовлетворенный дельфин
22 октября 2024, 16:18

Фото: iStock/ALesik

Мужчина, который стал жертвой дельфина на побережье Цуруги в центральной Японии, поделился подробностями нападения. Об этом информирует The New York Post.
Сообщается, что встреча с дельфином привела мужчину к пяти швам и укусу запястья с предплечьем. По словам пострадавшего, он искренне верил, что умрет, а также переживал, что млекопитающее утащит его в море.

Согласно информации экспертов, это тот же самый «сексуально неудовлетворенный» дельфин, который стоит за 15 другими нападениями на туристов в этом районе. По словам биолога Саймона Аллена, гормональные колебания, сексуальная неудовлетворенность или желание доминировать могут заставить млекопитающее нанести вред людям, с которыми он контактирует.

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#пострадавший
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Мужчина поджег хостел с мигрантами в Тверской области
22 октября 2024, 15:58

Фото: istockphoto/photovs

Хостел с мигрантами поджег мужчина в Тверской области и попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Тверь. Происшествия». На записи видно, что злоумышленник движется по коридору и распрыскивает некую жидкость. Предположительно, речь идет о горючем. Далее он спорит с жильцами общежития и поджигает хостел.
По сообщениям местных жителей, в здании живут мигранты, пока огонь ликвидируют, людей отправили и разместили в местном ДК. Некоторым из них понадобилась медпомощь. Официальных данных и подробностей произошедшего на момент написания заметки нет.

Похожий случай произошел в Кургане, где местный поджег соседский дом, испытывая личную неприязнь. Хозяева вовремя увидели пламя.

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#россия
#тверская область
#пожар
#поджог
#новости
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