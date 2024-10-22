Родители требуют освободить обвиняемого в изнасиловании учителя в Подмосковье

Фото: istockphoto/Thomasaf
В подмосковном Домодедове развернулась целая кампания в защиту учителя ОБЖ Ивана Павловича, которого обвиняют в избиении и изнасиловании ребенка. Как пишет Readovka, родители одного из учеников обвинили Павловича в домогательствах к их сыну.
При этом отмечается, что мальчик, с заявления родителей которого все началось, вел себя вызывающе, приходил на уроки пьяным, прогуливал занятия и всячески нарушал дисциплину со слов его же одноклассников.
Коллеги Павловича, а также родители учеников создали петицию, которую в настоящее время подписали почти полтысячи человек. Известно, что в сети появилось видео, где преподаватель берет ребенка за ухо. Вероятно, зачинщики сами спровоцировали Павловича на эмоции.
Ранее сообщалось, что случилось с прохожим в подмосковных Мытищах.
Читайте также:
Студент-мигрант выпал из окна российского вуза в Питере
Суд вынес приговор челябинцу за угрозы отрезать учительнице язык
Онанисты и родной отец: тайна пропажи 10-летней Лизы Тишкиной, исчезнувшей 15 лет назад
Коллеги Павловича, а также родители учеников создали петицию, которую в настоящее время подписали почти полтысячи человек. Известно, что в сети появилось видео, где преподаватель берет ребенка за ухо. Вероятно, зачинщики сами спровоцировали Павловича на эмоции.
Ранее сообщалось, что случилось с прохожим в подмосковных Мытищах.
Читайте также:
Студент-мигрант выпал из окна российского вуза в Питере
Суд вынес приговор челябинцу за угрозы отрезать учительнице язык
Онанисты и родной отец: тайна пропажи 10-летней Лизы Тишкиной, исчезнувшей 15 лет назад
Никита Кротов