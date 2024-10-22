В Мытищах прохожему отрезали ухо

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В Мытищах неизвестные отрезали ухо мужчине, вырубив его ударом сзади по голове, а после украли и скрылись. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Отмечается, что все произошло среди бела дня у ТЦ «Мытищи Лайт».
По информации издания, нападавших было трое, действовали они в открытую и при свидетелях. Ограбив и травмировав 45-летнего Оганеса Г., говорится в сообщении, они сели в серебристый «Шевроле» и уехали в неизвестном направлении.
По данным канала, у пострадавшего диагностировали ампутацию левого уха и ушиб темени. Сам Оганес не имеет представления о том, кто и зачем с ним так поступил.
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