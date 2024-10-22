Студент-мигрант выпал из окна российского вуза в Питере

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Студент из Казахстана выпал с пятого этажа учебного корпуса Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича, передает 78.ru.
Известно, что пострадавшему 21 год, сейчас им занимаются врачи. Очевидцы показали, что парень пытался открыть коридорное окно ногой. У него множественные переломы и кататравма.
Инцидент произошел на проспекте Большевиков, следователи проводят проверку по факту произошедшего. Как подчеркнули в университетской пресс-службе, студенту, который, к слову, в тяжелом состоянии, и его родственникам окажут необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что произошло в хостеле в Тверской области, где проживали мигранты.
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Инцидент произошел на проспекте Большевиков, следователи проводят проверку по факту произошедшего. Как подчеркнули в университетской пресс-службе, студенту, который, к слову, в тяжелом состоянии, и его родственникам окажут необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что произошло в хостеле в Тверской области, где проживали мигранты.
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Никита Кротов