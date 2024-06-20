Водитель автобуса задавил женщину на перроне автостанции в Домодедове

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Смертельное ДТП произошло на автостанции в городском округе Домодедово утром в четверг, 20 июня, сообщает пресс-служба местной городской прокуратуры.
«Согласно предварительной информации, водитель маршрутного автобуса, пытаясь уклониться от столкновения с другим автобусом, выехал на перрон автостанции и сбил стоявшую там 39-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте», — говорится в сообщении.Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль расследование этого происшествия и принятие решения о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что Минтранс Московской области озвучил статистику по ДТП с детьми-пешеходами. По данным министерства, с начала года в регионе в авариях при переходе проезжей части пострадали 106 детей, трое — погибли.
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