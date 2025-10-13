Росфинмониторинг внёс Кара-Мурзу* и Яшина* в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил Владимира Кара-Мурзу* и Илью Яшина* в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
В обновлённом перечне фигурируют полные фамилии, имена, отчества политиков, а также даты и места их рождения. Какие-либо дополнительные сведения или основания для этого решения Росфинмониторинг не приводит.
Напомним, что Министерство юстиции РФ уже вносило Кара-Мурзу* и Яшина* в реестр иностранных агентов.
Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск Владимира Кара-Мурзу*, который был освобождён летом 2024 года в результате обмена с западными странами. Против политика возбуждено уголовное дело, но суть обвинений не раскрывается.
Читайте также: