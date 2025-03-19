«Я обманула их на 300 тысяч рублей»: тайны пропавшей 15-летней школьницы из Ачинска и что с ней произошло на самом деле

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В Ачинске завершились поиски 15-летней Дарьи Васинеевой, которая 18 марта 2025 года ушла из дома в Юго-Восточном микрорайоне и не вернулась. Спустя пару часов после её исчезновения отец получил в мессенджере видео, на котором испуганная девочка сидит на кладбище и извиняется перед «дядей Юрой» и «дядей Сережей». Попытки связаться с Дарьей не увенчались успехом, а с неизвестных номеров родителям приходили сообщения с требованием перевести 500 тысяч рублей для её освобождения. Подробности – в материале «Радио 1».
Пропажа школьницы из Ачинска: что известноВсе началось 18 марта около 16:00, когда Даша вышла из дома и не вернулась. Спустя два часа её отец получил сообщение, от которого кровь застыла в жилах: на видео, снятом среди могильных крестов, его дочь, вся в слезах, просит прощения у некоего дяди Юры по прозвищу «Комар» и «Вагнера».
«Я обманула их на 300 тысяч рублей», — говорила девочка.На этом же видео Дарья просила родителей заплатить 500 тысяч рублей неизвестным.
Поиски 15-летней Даши из АчинскаРодители немедленно обратились в полицию, и с ночи начались поиски Даши по всему Ачинску. Было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Следователи немедленно направились на городское кладбище, где было снято видео. Они тщательно осмотрели каждый уголок и прочесали землю, но обнаружили лишь следы Дарьи. Других следов на месте не было.
Оперативники опросили таксиста, который подвозил школьницу. По его словам, в машине Даша была одна, сидела в наушниках и что-то печатала на телефоне.
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Пропавшую в Ачинске школьницу нашлиПропавшую 15-летнюю Дашу нашли в соседнем городе. Школьница уехала в Назарово, где сидела в съёмной квартире. С ней всё в порядке, угрозы жизни и здоровью нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ближайшее время несовершеннолетнюю доставят к следователям, чтобы разобраться в произошедшем.
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