Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже в Подмосковье
Видео: ГУ Росгвардии по Московской области
Сотрудники Росгвардии в подмосковной Электростали задержали подозреваемую в краже из супермаркета.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сигнал «тревога» поступил с охраняемой торговой точки на улице 3-го Интернационала. Прибывшие правоохранители установили, что посетительница спрятала в рюкзак и куртку шесть пачек кофе и две плитки шоколада общей стоимостью более четырех тысяч рублей.
Задержанной оказалась 31‑летняя жительница Ногинска. Горожанку передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Перед этим сообщалось, что росгвардейцы задержали рецидивиста за попытку кражи алкоголя в Коломне.
