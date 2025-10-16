Росгвардейцы задержали рецидивиста в Коломне за попытку кражи масла — видео
Видео: ГУ Росгвардии по Московской области
Росгвардейцы в подмосковной Коломне задержали 24‑летнего рецидивиста, пытавшегося вынести из сетевого супермаркета продукты.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на пульт охраняемого объекта на улице Октябрьской революции поступил сигнал «тревога». Прибывшие сотрудники выяснили, что мужчина спрятал в рюкзак десять пачек масла и одну упаковку сыра на общую сумму более 3,5 тысячи рублей.
После этого он прошёл мимо касс, не оплатив покупки. Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Накануне росгвардейцы задержали рецидивиста за попытку кражи алкоголя в Коломне.
