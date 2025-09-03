Росгвардейцы задержали свыше 120 мигрантов в ходе рейда в московском хостеле
В Москве сотрудники Росгвардии задержали свыше 120 иностранных граждан в ходе рейда в хостеле на Наро-Фоминской улице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Бойцы Росгвардии осуществляли поддержку представителям Следственного комитета РФ. Последние проверяли иностранных граждан по факту организации незаконной миграции. В результате этого свыше 120 человек были доставлены в правоохранительные органы.
Задержанных проверяли на предмет соблюдения миграционного законодательства и установления возможной причастности к правонарушениям, совершенным в Москве и Московской области.
